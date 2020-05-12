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ФСБ за подготовку теракта задержала россиянина с коктейлями Молотова и мачете

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Молодой человек пытался совершить теракты в Тверской области.

ФСБ за подготовку теракта задержала россиянина с коктейлями Молотова и мачете. Об этом сообщили журналисты из "РИА Новостей" со ссылкой на представителей ведомства. По данным специалистов, предполагаемый преступник готовил теракт в городе Кимры Тверской области. Мужчину подозревают в организации поджогов зданий государственных органов, а также вооруженных нападений на представителей закона.

На данный момент известно, что у россиянина 2001 года рождения изъяты пистолет, мачете, коктейли Молотова и дневники, в котором рассказывается о готовящемся теракте. Сотрудники ФСБ опубликовали оперативную съемку с места задержания подозреваемого. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

На Украине опубликовали видео "снайперов ФСБ" на Донбассе.

Видео: ЦОС ФСБ РФ

Теги: коктейль молотова, мачете, теракт, фсб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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