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Российский подросток поджег батарейный шкаф ради 50 тысяч рублей и попался

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Куратор так и не перевел юноше обещанные деньги.

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка, который устроил поджог батарейного шкафа на железнодорожных путях. Криминальный инцидент произошел под Калугой по заданию иностранного куратора из Украины. Известно, что попытка преступления совершена в регионе на перегоне между станциями "Людиново-1" и "Людиново-2". Прибывшие на сообщение о пожаре силовики установили, что неизвестный юноша сначала вскрыл, а затем поджег батарейный шкаф. Дополнительно молодой человек попытался поджечь соседний релейный шкаф, однако не смог его открыть. Личность злоумышленника была установлена на следующий день. Преступником оказался 16-летний местный житель.

Фигурант расследования пояснил, что получил сообщение с предложением подзаработать с украинского номера телефона в мессенджере Telegram.  Исполнителю пообещали заплатить 50 тысяч рублей за задание, однако вскоре куратор перестал выходить на связь.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о диверсии. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

За поджог военкомата петербурженка проведёт в колонии 10 лет.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: железная дорога, калужская область, поджог, подростки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Криминальные происшествия, Новости России,

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