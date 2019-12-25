Педиатр назвала крайне опасным ношение масок детьми до 6 лет

Педиатр добавила, что детей до 6 лет маска может не только не защитить от вирусов, но и подвергнуть риску заражения.

Ношение масок детьми до 6 лет опасно, так как у них недостаточно развита бронхо-легочная система. А для детей возрастом до года ношение маски вовсе может закончиться летальным исходом. Об этом URA.RU рассказала врач-педиатр, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова.

Педиатр добавила, что детей до 6 лет маска может не только не защитить от вирусов, но и подвергнуть риску заражения. Ребенок постоянно будет тянуться грязными руками к лицу, а в носу будет создаваться парниковый эффект, где бактериям будем комфортно размножаться. Также при надетой маске ребенок начнет на улице дышать ртом, вдыхая холодный воздух.

Надевать маску детям можно только в течение короткого времени. Максимум на 15 минут.

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