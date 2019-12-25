Петербуржцам рассказали, почему нельзя стирать и гладить медицинские маски

Это может навредить структуре ткани.

Петербуржцам рассказали, почему медицинские маски нельзя стирать и проглаживать. Один из действующих мифов о продлении жизни одноразовой маски именно таким образом разрушил главный специалист-отоларинголог ФМБА России Яков Накатис. Его слова передает телеканал "Санкт-Петербург".

Накатис заявил, что трехслойную маску вовсе не нужно стирать, а глажка может навредить структуре ткани, из которой сделано средство защиты. Как только маску проглаживают, ворсинки на ткани расступаются, и маска становится дырявой. Многоразовым маскам глажка тоже вредит: такое СИЗ нужно просто выстирать и высушить. Также Накатис не рекомендовал обрабатывать маски обеззараживающими спреями.

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