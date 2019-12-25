Антитела к коронавирусу имеют 43% петербуржцев

Такие данные приводит лаборатория "Геомест".

В пятницу, 13 ноября, стало известно, что антитела к COVID-19 имеют 43% жителей. Об этом сообщили "Невские данные" со ссылкой на данные лаборатории "Геомест".

С конца мая у 43% горожан выявили антитела. Отмечается, что в статистику попали только первичные пациенты, повторные анализы не учитывались. Таким образом, процент людей, имеющих антитела, может быть выше.

Так, в лаборатории к концу октября провели 84 664 ПЦР-исследования, свыше 17 тыс. тестов на антитела IgG и более 14,6 тыс. на антитела IgM.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1756 человек.

Фото: Piter.TV