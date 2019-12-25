Транспортный комитет Ленобласти усилил контроль за ношением масок в поездах и автобусах

Контрольные санитарные мероприятия в общественном транспорте Ленобласти участились.

Пресс-служба комитета по транспорту Ленинградской области оповестила жителей и гостей региона об усилении контроля за исполнением санитарных требований в общественном транспорте - как у сотрудников, так и у пассажиров. Рейды будут проводиться чаще, исполнение постановления Правительства Ленинградской области о ношении средств индивидуальной защиты будет контролироваться строже.

Несоблюдение масочного режима грозит физическим лицам штрафом в размере от 1000 до 30000 рублей в соответствии с ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Информацию о требованиях к пассажирам и возможных последствиях нарушений комитет разместил в своем аккаунте в соцсети Instagram - в ответ на предостережение пользователи порекомендовали не стращать карательными мерами и проверками, а пустить по маршрутам больше электричек и автобусов, поскольку тех, что ходят, недостаточно для социальной дистанции и выполнения всех требований.

Усиление контроля связывается с возросшим количеством заболевания коронавирусом. За прошлый день в области официально выявлено 111 новых случаев.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти