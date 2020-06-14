Мультсериал "Фиксики" создается в России с 2010 года.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что российский мультфильм "Фиксики" показали в Южной Корее. Об этом сообщила пресс-служба проекта.

Менеджер по закупкам контента телеканала EBS Джиён Ли отметил, что корейская детская аудитория с интересом воспринимает "Фиксиков". Эксперты полагают, что соответствующий интерес связан с тем, что в сюжете очень много образовательных интеграций.

Напомним, что "Фиксиков" в России выпускают с 2010 года.

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Видео:Фиксики/YouTube