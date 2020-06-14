Автором комиксов станет писатель Кристофер Кэнтвелл, а нарисует их художник CAFU.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что Marvel объявила о перезапуске Железного человека. Об этом компания заявила на своём YouTube-канале.

Компания показала трейлер, где голосом персонажа "Мстителей" Ника Фьюри было сказано, что Тони Старк будет "возвращен к своим корням".

Автором комиксов выступит Кристофер Кэнтвелл. При этом рисунки создаст художник CAFU.

Ранее мы сообщали о том, что новая экранизация манги "Шаман Кинг" выйдет в 2021 году.

Видео:Marvel Entertainment/YouTube