В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что Marvel объявила о перезапуске Железного человека. Об этом компания заявила на своём YouTube-канале.
Компания показала трейлер, где голосом персонажа "Мстителей" Ника Фьюри было сказано, что Тони Старк будет "возвращен к своим корням".
Автором комиксов выступит Кристофер Кэнтвелл. При этом рисунки создаст художник CAFU.
Ранее мы сообщали о том, что новая экранизация манги "Шаман Кинг" выйдет в 2021 году.
Видео:Marvel Entertainment/YouTube
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все