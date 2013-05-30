Российский мобильный оператор объявил о скидке на связь для пенсионеров

Процесс подключения займет не более 15 минут.

Российский мобильный оператор "МегаФон" объявил о действующей скидке на связь для пенсионеров во всех регионах России. Так, подключиться к любому тарифу основной линейки #БезПереплат можно со скидкой 20%. Об этом Piter.tv рассказали в пресс-службе оператора.

Возможности тарифов позволяют абонентам бесплатно общаться в мессенджерах и звонить внутри сети даже при отрицательном балансе.

Коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон отметил, что около 60% абонентов пенсионного возраста в сети оператора – владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета. Наибольшей популярностью у этой категории абонентов из онлайн-сервисов пользуются WhatsApp, "Одноклассники" и YouTube, отмечает Вольфсон.

После востребованности в Москве данное предложение запустили во всех регионах России. Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты "МегаФона", как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию. Для подключения к тарифу со скидкой необходимо предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне связи "Мегафона".

Процесс подключения займет не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.

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