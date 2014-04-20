Стали известны самые популярные книги у петербуржцев

Жители Северной столицы любят фэнтези, а также книги по психологии и саморазвитию.

МегаФон составил рейтинг самых читающих регионов России. Петербург оказался на втором месте, уступив лидерство Москве.

Рейтинг составлялся на основе обезличенных данных абонентов оператора сотовой связи, которые используют сервис "МегаФон Книги" в I квартале 2021 года. Как выяснилось, женщины читают в 2 раза больше, чем мужчины. Чаще всего онлайн-библиотеками пользуются абоненты 33-42 лет. Читателей старше 70 лет было всего 4%. Жители Северной столицы предпочитают читать в электронном формате, а не слушать книгу. Самым популярным днем для чтения оказался понедельник.

Петербуржцы предпочитают любовное фэнтези, современную российскую прозу и детективы. Также популярны книги по психологии и саморазвитию — "Подсознание может все!" Дж. Кехо и "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" Дж. Диспенза.

Бестселлером среди мужчин стала книга "Богатый папа, бедный папа" Р. Кийосаки, для женщин — "Кафе на краю земли. Как перестать плыть по течению и вспомнить, зачем ты живешь" Дж. Стрелеки.

В список востребованных писателей вошли современные фантасты Елена Звездная и Андрей Васильев, а также писатель, японист, литературовед Борис Акунин.

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