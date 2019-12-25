Мессенджер начал получать доступ к сообщениям, звонкам и фотографиям.

Российский мессенджер Max подозревают в шпионаже за пользователями. Об этом сообщил Telegram-канал Scamshot.

По информации источника, многие блогеры установили мессенджер к себе на телефоны и заметили странности в его работе. Max начал получать доступ к сообщениям, звонкам и фотографиям. Кроме того, при установке через RuStore он якобы может собирать данные о других приложениях на смартфоне.

Ранее мы сообщали, что Путин поручил поддержать российский мессенджер.

Фото: pxhere.com