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Российский мессенджер Max подозревают в шпионаже за пользователями
Сегодня, 10:00
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Российский мессенджер Max подозревают в шпионаже за пользователями

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Мессенджер начал получать доступ к сообщениям, звонкам и фотографиям.

Российский мессенджер Max подозревают в шпионаже за пользователями. Об этом сообщил Telegram-канал Scamshot.

По информации источника, многие блогеры установили мессенджер к себе на телефоны и заметили странности в его работе. Max начал получать доступ к сообщениям, звонкам и фотографиям. Кроме того, при установке через RuStore он якобы может собирать данные о других приложениях на смартфоне.

Ранее мы сообщали, что Путин поручил поддержать российский мессенджер.

Фото: pxhere.com

Теги: max, мессенджер, шпионаж
Категории: Лента новостей, Новости России,

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