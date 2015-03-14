Дмитрий Денисов раскритиковал местные коммунальные службы.

Российский мэр назвал свой город непригодным для жизни. Об этом сообщили журналисты издания Kaluganews. По данным СМИ, глава Калуги Дмитрий Денисов выступил с критикой местных коммунальных служб в период таяния снежных масс. Об этом чиновник заявил о совещании в управлении города. В частности, он указал на то, что пескосоляная смесь оказалась смыта ручьями от тающих зимних осадков.

Надо засыпать таким слоем песка, чтобы он долго смывался. Во дворах тоже скользко, просто безобразно. Город практически стал непригоден для жизни в эти дни. Дмитрий Денисов, глава Калуг

Мэр привел собственный пример, когда пошел гулять со своим домашним питомцем. Денисов вспомнил, что его собака смогла протащить хозяина по льду. По мнению мэра, при более плотном телосложении "можно было не переставлять ноги".

В Пулково открыты прямые рейсы в Калугу.

Фото: Piter.tv