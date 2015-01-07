Евгений Мосеев попросил критиковавших держаться подальше от города-курорта.

Российский мэр назвал критиковавших его город туристов "неудачниками" и "быдлом". Об этом рассказали журналисты из издания Znak со ссылкой на заявление чиновника в его собственном Instagram-аккаунте. Евгений Моисеев охарактеризовал путешественников, которым не нравится город в Ставропольском крае, которым руководит Моисеев. В комментариях под постом одна из подписчиц заметила, что город потерял привлекательность и напоминает ей обыкновенный город любой области. В ответ на это мэр попросил женщину держаться подальше от курорта.

Недорогая наша "быдло-недо-бедно-" озабоченная и потерянная душа — обходите наш город-курорт стороной. Здесь не место озабоченным неудачникам. Евгений Моисеев, мэр Железноводска

В этом же обращении чиновник написал подписчикам о том, что в Железноводске выбирают лозунг для лучшего велосипедного курорта России. Он также предложил жителям региона проголосовать за его вариант - "радость между ног".

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Фото: Instagram / moiseev.eugene