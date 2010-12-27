В Омске мальчик упал в лужу с кипятком

Следственный комитет возбудил уголовное дело по данном инциденту.

В Омске 10-летний мальчик провалился в лужу с горячей водой, которая осталась во дворе после прорыва трубы. Ребенок получил множественные ожоги. Об этом сообщили на сайте управления Следственного комитета по Омской области.

Авария во дворе произошла 26 июля, горячая вода размыла почву на дороге возле дома. Ребенок по чистой случайности упал в образовавшуюся лужу и получил множество ожогов. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

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Фото: Следком