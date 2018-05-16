На улице Кораблестроителей под колеса автомобилей вылился кипяток

Это случилось после испытаний теплосетей на плотность и прочность.

В понедельник, 5 августа на Васильевском острове у дома №38к2 по ул. Кораблестроителей прорвало трубу с горячей водой. Кипяток разлился под колесами нескольких автомобилей, их владельцы получат компенсацию за поврежденные шины. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Прорыв случился во время подготовки к новому отопительному сезону. На место прибыли сотрудники "Теплосети", которые локализовали лужу с кипятком. При этом, во время испытаний теплосетей на плотность и прочность по данному адресу никаких проблем не было. А теперь жители близлежащих домов, скорее всего, вновь останутся без горячей воды.

Напомним, что за лето во время испытаний теплосетей на Васильевском острове несколько раз прорывало трубы. Один из "фонтанов" появился во дворе дома №89, другой - у дома №32/12. Также грязевые струи пробили асфальт на 6-й линии и на ул. Одоевского.

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