В двух районах Петербурга стартовали испытания теплосетей

В зону диагностики попали 1182 здания.

Сегодня, 3 апреля, в Петербурге стартуют температурные испытания теплосетей. Работы пройдут в Кировском и Красносельском районах. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплосети Петербурга".

Испытания пройдут на 365 километрах сетей. Работы проведут на улицах Червонного Казачества, Маршала Казакова, Маршала Захарова, а также на проспектах Маршала Жукова, Народного Ополчения, Ветеранов, Ленинскому, Стачек.

В зону диагностики попали 1182 здания. В целях безопасности ограничат подачу горячей воды в 778 жилых дома. Отопление в зданиях не отключили, батареи будут работать в штатном режиме. В Кировском и Красносельском районах отключат отопление в 113 детских и 21 медицинском учреждениях.

Ранее мы писали, что стала известна причина отключения света в Красногвардейском районе.

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