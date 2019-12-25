Повторные гидравлические испытания пройдут в двух районах Петербурга

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет повторные испытания теплосетей в двух районах города. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Речь идет о Калининском и Красногвардейском районах. Испытания планируются на 19 июля.
В зону повторных испытаний Калининского района войдут тепловые сети, проходящие по улицам Жукова, Лабораторной. Кроме того, работы затронут Кондратьевский, Мечникова, Пискаревский и Полюстровский проспекты.
В Красногвардейском районе повторят гидравлические испытания на улице Бестужевской, проспектах Энергетиков, Пискаревском, Среднеохтинском, Полюстровском и шоссе Революции.
Отметим, что температура воды в тепловых сетях не превысит 40 градусов.
Ранее на Piter.TV: теплоэнергетики с 17 июля начнут гидравлические испытания в Петербурге.
Фото: АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"
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