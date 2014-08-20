Теплоэнергетики с 17 июля начнут гидравлические испытания в Петербурге

С 17 по 23 июля теплоэнергетики проведут 42 гидравлических испытания в 11 районах города

Подготовка к отопительному сезону в Санкт-Петербурге включает в себя гидравлические испытания более 9 тысяч км тепловых сетей и планово-предупредительный ремонт котельных. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

ГУП "ТЭК СПб" проведет испытания сетей на территории Выборгского, Кировского, Московского, Красносельского районов.

ООО "Петербургтеплоэнерго" – в Курортном, Петроградском и Центральном районах.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" – в Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах.

Специалисты ООО "Теплоэнерго" испытают сети в Выборгском, Калининском, Колпинском и Приморском районах.

В ходе гидравлических испытаний инженеры-термоэлектрики повышают давление в трубопроводах и выявляют ненадежные участки. Эти трубопроводы включаются в план ремонта и заменяются непосредственно перед наступлением холодов. Во время испытаний температура горячей воды снижается до 40 градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что Смольный подал иск против бывшего подрядчика реконструкции Приморского парка Победы.

Фото: Piter.TV