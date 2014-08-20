Теплоэнергетики с 17 июля начнут гидравлические испытания в Петербурге

Подготовка к отопительному сезону в Санкт-Петербурге включает в себя гидравлические испытания более 9 тысяч км тепловых сетей и планово-предупредительный ремонт котельных. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
ГУП "ТЭК СПб" проведет испытания сетей на территории Выборгского, Кировского, Московского, Красносельского районов.
ООО "Петербургтеплоэнерго" – в Курортном, Петроградском и Центральном районах.
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" – в Выборгском, Калининском и Красногвардейском районах.
Специалисты ООО "Теплоэнерго" испытают сети в Выборгском, Калининском, Колпинском и Приморском районах.
В ходе гидравлических испытаний инженеры-термоэлектрики повышают давление в трубопроводах и выявляют ненадежные участки. Эти трубопроводы включаются в план ремонта и заменяются непосредственно перед наступлением холодов. Во время испытаний температура горячей воды снижается до 40 градусов Цельсия.
Ранее сообщалось, что Смольный подал иск против бывшего подрядчика реконструкции Приморского парка Победы.
Фото: Piter.TV
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