Сергей Кудь-Сверчков оценил опасность трещины на модуле "Звезда" на МКС.

Российский космонавт сообщил, что ситуация с утечкой воздуха была надоедающей и неопасной. Об этом участникам онлайн-марафона "Новое знание" рассказал Сергей Кудь-Сверчков, вернувшийся с Международной космической станции. Гость проекта вспомнил, как ему с напарником пришлось заниматься устранением данной проблемы во время экспедиции. Утечка воздуха вызывала шум на модуле, но не мешала работе экипажа.

Были неприятности, такие, как утечка, про которую все говорили, но это неопасное было явление, больше надоедающее и создающее шум. Оно влияло на программу экспедиции, но на безопасность экипажа и на выполнение работ оно не влияло никоим образом, больше отвлекало. Сергей Кудь-Сверчков, космонавт РФ

Напомним, что ремонтно-восстановительные работы на корпусе "Звезды" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели в марте. Ранее на модуле была обнаружена трещина. Космонавты провели объект на дополнительные повреждения и места негерметичности. Спикер заметил, что во время экспедиции на МКС были ложные срабатывания сигнализации, но экипаж был готов к такой обстановке.

Российский космонавт считает, что колонизация Марса произойдет не при нынешнем поколении.

Фото: Российское общество Знание