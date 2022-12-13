Российский космонавт посетовал на нехватку девушек в отряде

Олег Каноненко рассказал о новом отборе в космонавты.

Российскому отряду космонавтов нужны девушки, так как в профильной отрасли хотят, чтобы в рамках отбора будущих космонавтов приходило на конкурс столько же женщин, сколько и мужчин. Однако это требование пока что не выполняется. Соответствующее заявление сделал командир отряда Олег Каноненко в интервью журналистам "РИА Новостей", которое он дал в преддверии Дня космонавтики.

Каждый раз обсуждается требование, чтобы в составе набора, как минимум, была половина девушек. Но, к сожалению, одни парни. Олег Кононенко, космонавт

В настоящее время единственной женщиной в российском отряде космонавтов является Анна Кикина. Она провела свой первый полет на Международную космическую станцию она 5 октября 2022 года. Россиянка оставалась на орбитальной станции по 12 марта 2023 года. Ее полет осуществлялся на американском корабле Crew Dragon от компании SpaceX. В общей сложности за историю Советского Союза и РФ в космическом пространстве побывали шесть женщин. Первой (а также первой в мире женщиной в космосе) стала Валентина Терешкова. Второй - стала летчик-космонавт СССР Светлана Савицкая, слетавшая на станцию "Салют-7" в 1982 и 1984 годах.

Космонавт Анна Кикина прилетела в Россию после возвращения на Землю с МКС.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости