Космонавт Анна Кикина прилетела в Россию после возвращения на Землю с МКС

Первый этап восстановления после полета на МКС девушка прошла в США.

Единственная женщина в отряде космонавтов государственной корпорации "Роскосмо" Анна Кикина прилетела из США в Россию. Специалист ранее находилась на Международной космической станции (МКС) по программе перекрестных полетов между NASA и "Роскосмосом". Она летела на орбитальную станцию на корабле американского изготовления Crew Dragon от компании SpaceX.

Сегодня утром в Домодедово приземлился особый борт - в Россию вернулась единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина. пресс-служба "Роскосмоса"

Напомним, что начальный этап реабилитации российского космонавта Анны Кикиной состоялся в Космическом центре имени Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне, расположенного в американском штате Техас. На месте также присутствовали врачи Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. После проведения нагрузочных проб и углубленного медицинского обследования, специалисты дадут оценку состояния члена экипажа МКС, а также определят тактику дальнейшего восстановления здоровья девушки.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ