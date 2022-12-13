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Космонавт Анна Кикина прилетела в Россию после возвращения на Землю с МКС

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Первый этап восстановления после полета на МКС девушка прошла в США.

Единственная женщина в отряде космонавтов государственной корпорации "Роскосмо"  Анна Кикина прилетела из США в Россию. Специалист ранее находилась на Международной космической станции (МКС) по программе перекрестных полетов между NASA и "Роскосмосом". Она летела на орбитальную станцию на корабле американского изготовления Crew Dragon от компании SpaceX.

Сегодня утром в Домодедово приземлился особый борт - в Россию вернулась единственная женщина в отряде Роскосмоса Анна Кикина.

пресс-служба "Роскосмоса"

Напомним, что начальный этап реабилитации российского космонавта Анны Кикиной состоялся в Космическом центре имени Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне, расположенного в американском штате Техас. На месте также присутствовали врачи Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. После проведения нагрузочных проб и углубленного медицинского обследования, специалисты дадут оценку состояния члена экипажа МКС, а также определят тактику дальнейшего восстановления здоровья девушки.

Чайку с занавеса МХТ имени Чехова отправят в космос.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: анна кикина, мкс, реабилитация, роскосмос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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