Около базы Перл-Харбор ходит судно связи "Прибалтика".

Российский корабль замечен у базы ВМС США в Тихом океане. Об этом сообщила американская Береговая охрана. Информацию опубликовал "Интерфакс". Речь идет о разведывательном судне "Прибалтика" (ССВ-80). Корабль находился около острова Оаху Гавайского архипелага, где располагается база Перл-Харбор. Он направлялся к южной части острова. За "Прибалтикой" ведет наблюдение американский катер USCGC Kimball.

"Прибалтика" является кораблем проекта 1826 "Рубидий". Судно связи создано в 1984 году в Калининграде. Оно разрабатывалось на верфи "Янтарь".

Напомним, что в декабре 2019 года США зафиксировали у своих берегов корабль ВМФ РФ "Виктор Леонов". Он якобы совершал небезопасные маневры вблизи штата Флорида.

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