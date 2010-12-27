Британская пресса предостерегает фанатов, которые собираются приехать на ЧМ-2018

Пока в Петербурге завершают подготовку к ЧМ-2018, британская пресса пытается предостеречь своих фанатов. Футбольных фанатов пугают свингерами. Об этом сообщает Мойка78.

"Дикий российский клуб свингеров нацелен на болельщиков из Англии во время Чемпионата мира". Daily Star - британский таблоид

На деле же это даже не подборка или рассказ о подобных клубах Петербурга. Скорее это похоже на рекламу, так как в материале фигурирует только один свингер-клуб. Британские журналисты не поленились даже перевести прайс клуба в фунты стерлингов.

"Клуб предоставляет гулянки с дикими оргиями, шоу с рейтингом X и серию игровых комнат для участников". Daily Star - британский таблоид

Как петербургский клуб оказался в британской прессе, остается только догадываться.

Cкриншот: www.dailystar.co.uk