Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за пандемии

Планировалось, что форум пройдет с 17 по 19 февраля.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Российский инвестиционный форум в Сочи переносится с февраля на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале.

По словам Мишустина, сейчас главы регионов должны быть на своих местах и оперативно решать возникающие вопросы, а также принимать меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Напомним, что форум планировалось провести с 17 по 19 февраля.

Мишустин не сказал, на какую дату переносится проведение форума. Он подчеркнул, что к обсуждению этого вопроса кабмин вернется после того, как ситуация с коронавирусом в России улучшится.

Так, с 11 января в стране растет заболеваемость коронавирусом. Связано это с распространением омикрон-штамма.

Ранее мы сообщали, что правительство РФ планирует выделить еще около 20 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

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