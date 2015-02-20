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Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в проливе Босфор
Сегодня, 10:42
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Российский и турецкий сухогрузы столкнулись в проливе Босфор

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В результате аварии никто из экипажа надводных судов не пострадал.

В проливе Босфор столкнулись российский и турецкий сухогрузы. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Отмечается, что речь идет о суднах "Русич-10" и Tahsin İmamoğlu. Столкновение произошло у берегов района Йеникей в Стамбуле. По предварительным данным, в результате аварии никто из экипажа надводных судов не пострадал. Ущерб был нанесен только самим сухогрузам.

На месте ЧП работают три катера и 14 буксировочных судов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу перевернулось пассажирское судно, в результате чего погибли восемь человек.

Фото: Twitter/Kubilaykdrh

Теги: босфор, столкновение сухогрузов, сухогрузы
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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