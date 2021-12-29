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Российский фондовый рынок вырос на торгах 20 января
Сегодня, 10:41
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Российский фондовый рынок вырос на торгах 20 января

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Произошло это после угроз Байдена ввести против России невиданные санкции.

Российский фондовый рынок открылся ростом основных индексов на торгах 20 января. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоит отметить, что рост произошел несмотря на угрозы президента США Джо Байдена ввести против России невиданные санкции в случае вторжения на Украину.

Так, индекс Мосбиржи вырос на 2,5%, а РТС – на 2,93%.

Ранее мы сообщали, что стоимость российской нефти Urals впервые с октября 2014 года превысила 90 долларов за баррель. При этом цена нефти Brent составляет 88,18 доллара за баррель.

Фото: pixabay 

Теги: мосбиржа, российский фондовый рынок, санкции против россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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