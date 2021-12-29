Цена российской нефти Urals превысила 90 долларов за баррель

Это произошло впервые с октября 2014 года.

Цена российской нефти Urals 19 января превысила 90 долларов за баррель. Такая стоимость наблюдается впервые с октября 2014 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на международное ценовое агентство Argus.

Так, цена российской нефти в последний раз поднималась выше 90 долларов за баррель 2 октября 2014 года в Европе.

В бюджете России базовая цена на Urals заложена на уровне 44,2 доллара за баррель.

Ранее мы сообщали, что цена на нефть Brent выросла до 87 долларов за баррель. Это рекорд с октября 2014 года.

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