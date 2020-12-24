Российский фильм впервые за два года вышел в украинский прокат

Жители Украины увидят новогоднюю комедию "Обратная связь" с участниками "Квартета И" в главных ролях.

Новогодняя комедия "Обратная связь" режиссера Алексея Нужного стала первым российским фильмом, который вышел в украинский прокат почти за два года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова одного из авторов сценария, актера Ростислава Хаита.

"Обратная связь" является продолжением фильма "Громкая связь", вышедшего в 2019 году. Картина вышла в прокат Украины в среду, 23 декабря.

По сюжету, семеро друзей собираются в загородном доме 31 декабря, чтобы вместе встретить Новый год. Однако в предновогоднем вечере полно сюрпризов. Главные роли исполнили участники "Квартета И" Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов, а также актрисы Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова. В российский прокат фильм вышел 17 декабря.

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Видео: YouTube / SonyPicturesRU