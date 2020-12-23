Вышел дебютный трейлер комедии "Поездка в Америку 2" с Эдди Мерфи

Аким вынужден вернуться в штаты, поскольку узнает, что там живет его давно потерянный сын.

Компания Amazon выпустила первый трейлер продолжения комедии "Поездка в Америку". К главной роли вернулся американский актер Эдди Мерфи.

Первая часть фильма вышла в 1988 году. Сюжет рассказывает о принце Акиме, который отправился в Америку в поисках жены. Он претворился простым студентом и начал работать в закусочной, пытаясь добиться расположения дочери своего начальника.

В сиквеле Аким вновь возвращается в штаты. Герой узнает, что там живет его давно потерянный сын, наследник престола Замунды.

Кроме Эдди Мерфи в фильме снялись Арсенио Холл, Лесли Джонс, Джеймс Эрл Джонс, Луи Андерсон и др. Режиссером картины стал Крэйг Брюэр. Премьера состоится 5 марта 2021 года на видеосервисе Amazon Prime Video.

Ранее Netflix показал трейлер новой комедии с Сэмюэлем Л. Джексон и Хью Грантом.

Видео: YouTube / Amazon Prime Video