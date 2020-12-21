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Netflix показал трейлер новой комедии с Сэмюэлем Л. Джексон и Хью Грантом

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Фильм выйдет в конце декабря.

Стриминговый сервис Netflix выпустил русскоязычный трейлер своей комедии "2020, тебе конец!". Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале компании в РФ. 

Сюжет ленты выполнен в стиле псевдодокументального кино и посвящён уходящему году со всеми его неприятностями. Главные роли в фильме сыграли Хью Грант ("Джентельмены"), Сэмюэлем Л. Джексон ("Мстители"), Лиза Кудроу (Фиби из "Друзей"; "Космические войска"), Кумэйл Нанджиани ("Али, рули!", "Удивительное путешествие доктора Дулиттла"), Джо Кири ("Очень странные дела") и другие. 

Премьера запланирована на назначена на 27 декабря
Видео: Youtube/Netflix Russia

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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