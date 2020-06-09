Российский фильм "Вратарь Галактики" покажут в США

Премьера состоится в январе 2021 года.

В американский прокат выйдет фильм российского и узбекского режиссера Джаника Файзиева "Вратарь Галактики". Картину покажут в США под названием Cosmoball. Дистрибьютором выступит независимая компания WellGo USA, выпустившая ранее на территории Америки военную драму "Т-34" и картину "Легенда о Коловрате". Об этом сообщает издание Screen Daily.

Действие в фильме "Вратарь Галактики" разворачивается в 2071 году. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва заросла тропическими лесами, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над столицей России возвышается огромный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу. В этой игре объединились спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика. Играть в космобол могут только атлеты. Именно так называют людей, которые наделены необыкновенными способностями и могут ими управлять.

Космобол обожают все, кроме Антона, который мечтает лишь о том, чтобы найти работу и помочь семье. Однажды на парня обрушиваются сверхспособности, и его принимают в сборную. Теперь Антон играет в космобол и даже не подозревает, какая роль ему уготована судьбой в матче, который станет финальным сражением за Землю.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Романцов, Мария Лисова, Виктория Агалакова и Иван Иванович. Премьера в США запланирована на январь 2021 года.

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Видео: YouTube / Кинокомпания "СТВ"