Российский фильм "Дылда" попал в мировой список лучших за 2020 год

Картина режиссера Кантемира Балагова заняла 6-ю и 12-ю строчку в рейтингах иностранных изданий.

Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова попал в список лучших за 2020 год по версии изданий IndieWire и Rolling Stone. В рейтинге кинокритиков Rolling Stone картина удостоилась 12-го места, IndieWire определили ее на 12-ю строчку списка. Кроме того, издание IndieWire включило режиссера Кантемира Балагова в список лучших постановщиков года и выделило операторскую работу Ксении Середы.

Кроме "Дылды" в список лучших фильмов уходящего года по версии IndieWire вошли "Земля кочевников", "Никогда, редко, иногда, всегда", "Время" и др. В рейтинге Rolling Stone оказались такие картины, как "Коллектив", "Лаверс Рок", "Американская утопия", "Хвост тигра" и др.

"Дылда" рассказывает историю двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь. Вокруг, а главное внутри них – руины.

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Фото: кадр из фильма "Дылда"