Боярская рассказала о студенческом романе с Козловским

Актриса заявила, что ее отец никогда не влиял на ее личную жизнь.

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская рассказала об отношениях со своим коллегой Данилой Козловским. В эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" актриса заявила, что они с Данилой очень большие друзья и близкие люди.

"С Даней в театре мы главные партнеры. Это была прекрасная студенческая история", - отметила девушка.

Боярская и Козловский вместе служат в МДТ – Театр Европы. Они задействованы в спектаклях "Коварство и любовь", "Вишневый сад" и других. Кроме того, актеров можно увидеть в фильме "Статус: Свободен".

Рассказывая о своей личной жизни, Елизавета также добавила, что ей приписывали много несуществующих романов. Однако никогда на ее отношения не влиял ее отец Михаил Боярский.

Ранее мы писали, что муж Боярской озвучил Андрея Болконского в новом спектакле "Война и мир".

Видео: YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ