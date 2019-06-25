Муж Боярской озвучил Андрея Болконского в новом спектакле "Война и мир"

Премьера запланирована на конец декабря.

Муж Елизаветы Боярской, актер Максим Матвеев озвучил Андрея Болконского в новом спектакле "Война и мир". Об этом он сам рассказал в своем Instagram.

По словам Матвеева, это будет аудио-шоу по Москве 1800-х гг. – городу-призраку, который совсем скоро будет уничтожен страшным пожаром. Однако пока столица живет балами, маскарадами, концертами и любовными историями. Например, такими, как у юной Наташи Ростовой и князя Андрея Болконского.

Премьера спектакля запланирована на конец декабря 2020 года.

Ранее мы писали, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев посетили предпремьерный показ фильма "Серебряные коньки".

Фото: Instagram / maxim_matveev_