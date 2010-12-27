Российский экипаж показал лучшее время в "Танковом биатлоне"

Соревнования продлятся до 11 августа.

На полигоне Алабино в рамках АрМИ-2018 с 28 июля по 11 августа проходит международный конкурс "Танковый биатлон". Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

В конкурсе принимают участие танковые экипажи из Вьетнама, Киргизии, Армении, Мьянмы, Таджикистана, Сирии, Беларуси, Сербии, Ирана и России. В первый день соревнований лучшие результаты показали танкисты из Китая и Азербайджана.

Танковый экипаж России впервые с начала конкурса вышел на полигон в субботу, 29 июля во второй половине дня. Наш экипаж, возглавляемый старшим сержантом Саяном Самбуевым, в составе наводчика-оператора сержанта Владислава Реймера и механика-водителя Михаила Криводонова, соревновался с командами Ирана и Сербии. По предварительным итогам, российский экипаж занял первое место,на втором месте - сербы, а на третьем – иранцы. По итогам пяти заездов, экипаж России показал лучшее время прохождения трассы.

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Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации