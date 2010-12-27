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Российский художник Николай Мочкин изменил внешность героев фильма "Король лев"
Сегодня, 13:34
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nastya960

Российский художник Николай Мочкин изменил внешность героев фильма "Король лев"

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Герои больше напоминают свои каноничные версии из оригинального мультфильма.

Российский художник Николай Мочки перерисовал постеры фильма "Король Лев". Персонажи стали похожи на героев, которые нарисовал Disney.

Некоторые зрители отмечали, что экранизация выглядит хорошо, но реалистичные животные, которые разговаривают, выглядят странновато. Доработанные Тимон, Пумба, Симба, Нaлa, Шpaм и Paфики больше напоминают свои каноничные версии из оригинального мультфильма. Если бы фильм снимала кинокомпания Pixar, то, возможно, герои выглядели бы именно так, представил их российский художник.

"Король лев" на выходных собрал в российском прокате 1 млрд 58,5 млн рублей.

Фото: Instagram/ ellejart

 

 

 

Теги: король лев, николай мочкин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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