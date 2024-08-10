Вышел трейлер фильма "Муфаса: Король Лев"

Релиз картины запланирован на 20 декабря.

В рамках официальной выставки D23 компания Disney опубликовала в социальных сетях трейлер фильма о молодости отца Симбы. Режиссером картины выступает Барри Дженкинс. Эта история будет рассказана в воспоминаниях. В ней Муфаса станет известен как осиротевший и одинокий детеныш, который неожиданно встречает симпатичного льва по имени Така. Его друг оказывается наследником королевской родословной. После случайной встречи начинается путешествие необычной группы неудачников, ищущих свою судьбу. Им предстоит сражаться вместе, чтобы уклониться от смертельного врага.

Муфасу в проекте озвучил актер Аарон Пьер. Персонажей также озвучивали Мадс Миккельсен, Бейонсе и ее дочь Блю Айви, Дональд Гловер и другие. В широком прокате лента появится 20 декабря.

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Фото и видео: YouTube / Walt Disney Studios