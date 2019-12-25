Российский бюджет потерял 500 миллиардов рублей из-за закрытия границ для туристов

В прошлом году Россия заработала на иностранном туризме 10,9 миллиардов долларов.

Российский бюджет потерял 500 миллиардов рублей из-за закрытия границ для иностранных туристов. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и Фактам".

Она отметила, что в прошлом году Россия заработала на иностранном туризме 10,9 миллиардов долларов. Это, считает Догузова, примерно столько же, сколько российский бюджет получает от экспорта цветного металла, вооружения или леса.

Ранее мы писали, что санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма.