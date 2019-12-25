С аналогичной проблемой столкнулись туристические базы, которые специализируются на экомаршрутах.

Санатории хотят войти в программу поддержки внутреннего туризма — при этом сейчас у них появились проблемы при вхождению в программу, которая предполагает выплату кэшбэка. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Причина в том, что треть российских санаториев не прошли необходимую классификацию, которая прописана в законе о туристической деятельности. При этом отдыхающие смогут получить частичный возврат средств только в том случае, если предприятие прошло соответствующую сертификацию.

АТОР обратилась в Ростуризм с предложением изменить правила, так как сертификация обязательна только для гостиниц, а санатории могут проходить её добровольно. Это касается здравниц, нормерной фонд которых подходит под категорию "четыре-пять звезд".

С аналогичной проблемой столкнулись туристические базы, которые специализируются на экомаршрутах.

Ранее Ростуризм рассказал о новом условии для получения туристического кэшбэка.