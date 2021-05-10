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Российский блогер шокировал американцев рассказами о Дне Победы

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Также блогер включил американцам песню Льва Лещенко "День Победы".

Блогер из России Глеб Маврин, который живет в Лос-Анджелесе, поговорил с американцами о Второй Мировой войне. Ролик опубликован на YouTube-канале блогера.

Глеб Маврин сначала попытался узнать у американцев, что они знают о Второй Мировой войне. Один из собеседников предположил, что СССР вели сражение с США. После выяснения деталей войны, блогер рассказал о потерях Советского союза во время боев, чем шокировал американцев. 

Мы потеряли 25 миллионов человек, почти каждая семья

Глеб Маврин.

После Маврин включил американцам песню Льва Лещенко "День Победы".

Видео: GlebaTV/YouTube

Теги: 9 мая, американцы 9 мая, блогер о 9 мая, день победы
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

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