Российский автомеханик лишился ног после наезда машины клиентки

В отношении женщины-водителя возбуждено уголовное дело.

В Петропавловске-Камчатском автомеханик лишился двух ног из-за наезда машины клиентки. Об этом журналистам рассказали представители региональной Прокуратуры. Специалисты опубликовали видеозапись с происшествием в собственном Telegram-канале. На ролике видно, что внедорожник изначально пытался заехать в бокс для ремонта транспортных средств. Перед машиной, около стены стоял мужчина, который пытался жестами скорректировать направление колес автомобиля для того, чтобы он ровно встал. Однако по случайности машина начинает двигаться быстро, что приводит к наезду на пострадавшего. Надзорное ведомство Камчатского края уточнило, что за рулем внедорожника находилась 46-летняя местная жительница. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

В результате пострадавший получил многочисленные травмы, квалифицированные как причинившие тяжкий вред здоровью, в том числе ампутацию обеих ног. пресс-служба Прокуратуры по региону

Дело на мошенников, которые обманывали пенсионеров, передали в суд.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Камчатского края