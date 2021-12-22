В момент ухода под воду в бронемашине сидел танкист.

Российский Т-80 ушел под лед и попал на видео. Ролик с инцидентом опубликован в Telegram-канале "Военный обозреватель". Известно, что техника ушла под воду примерно наполовину. Вокруг нее замечено несколько человек, одетых в камуфляж. Личнчй состав организовал мероприятия по поднятию танка на берег. В момент ухода техники под воду в бронемашине находился как минимум один военнослужащий. В СМИ не смогли уточнить, когда, где и при каких обстоятельствах был сделан данный ролик.

Напомним, что начиная с 1970-х годов в СССР, а затем - на Украине и в России было изготовлено свыше десяти тысяч танков Т-80. Современный Киев располагает более чем 100 боевыми машинами данного вида. На территории России их количество оценивается в 3500 единиц.

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Фото и видео: Telegram/Военный обозреватель