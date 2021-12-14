В Чили показали немецкий Leopard с ракетной установкой

Новинка заменит собой танк со стандартной башней.

В Чили показали Leopard 1V с ракетной установкой залпового огня. Демонстратор, созданный на основе немецкого танка разработали местные специалисты. Известно, что военная техника ездит при помощи шасси. Разработка попала на кадры, опубликованные позже в социальных сетях.

Известно, что база демонстратора новой РСЗО - танк Leopard 1V. Стандартное орудие танка чилийским ученым пришлось убрать. Они установили над башней установили направляющие для запуска неуправляемых ракет. Речь идет о боеголовках с диаметром 70 миллиметров. Во время тестирования установка осуществила несколько залпов, а также одиночные выстрелы.

Проектом занимается государственная организация FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército). Данная работа призвана показать концепцию РСЗО на танковом шасси. Техника будет оснащена 20 направляющими для ракет с калибром 122 миллиметра. Оружие придет на замену стандартной башни танка Leopard 1V.

Замена Т-72 на Leopard 2 в армии Венгрии привела к проблемам.

Фото и видео: Youtube/FAMAE