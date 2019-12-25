Российских военных летчиков могут вооружить пистолетами-пулеметами

Предположительно новым вооружением станут ППК-20 и пистолет Лебедева.

В носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков РФ могут включить пистолет-пулемет ППК-20 и пистолет Лебедева компактный. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой источники в авиастроительной отрасли.

По данным одного из собеседников агентства, включить данные виды оружия поручил министр обороны России Сергей Шойгу. Другой источник утверждает, что такое решение было принято после проведения испытаний возможного вооружения летчиков. Сообщается, что пистолет-пулемет ППК-20 и пистолет Лебедева получили по итогам наивысший балл.

Отметим, в настоящее время в НАЗ российских военных летчиков входят продукты, медикаменты, нож, компактные средства связи. Также пилоты могут иметь при себе личное огнестрельное оружие, к примеру, пистолет Макарова или Стечкина.

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