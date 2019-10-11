Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

Для медсправки нужно будет сдавать кровь и мочу.

Автомобилистов заставят проходить медицинский тест на употребление алкоголя. Приказ утвержден в Минюсте и принят Минздравом. Нововведение создано для россиян, которые хотят получить водительские права. Им придется сдать анализ мочи и крови.

Первый анализ позволит определить наличие наркотиков в организме человека, а второй покажет CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин). Этот маркер указывает на хронический алкоголизм

Если вещества будут найдены, дальше гражданина отправят в наркодиспансер. Если нет, то выдадут медицинскую справку. Изменения в законе также коснутся новичков и тех, кого лишали права на управление транспортом.

Отметим, что стоимость анализа может возрасти в несколько раз из-за того, что государство сделало его обязательным. СЕйчас пройти тест можно за несколько тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Автомобилист" проиграл СКА в овертайме.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv

