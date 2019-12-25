Российских водителей могут начать штрафовать за неоднократный отказ остановить машину

Нарушителя могут оштрафовать на 40 тыс.рублей или лишить водительского удостоверения на три года.

В проект нового Кодекса об административных правонарушениях КоАП добавили ряд новых норм. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на проект нового кодекса Министерства юстиции РФ.

Так, планируется ужесточить наказание за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции. На данный момент штраф составляет 500-800 рублей. Согласно проекту Минюста, за неоднократное нарушение водителям могут грозить санкции в виде лишения прав на три года или штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Уточняется, что речь идет о ситуациях, когда полиция вынуждена осуществлять погоню за нарушителем или даже открывать огонь.

За повторное вождение с грязными номерами планируется штрафовать водителей на пять тысяч рублей или даже лишать прав, за рецидив с чрезмерной тонировкой – на три тысячи рублей.

Штраф в размере 50 тысяч рублей и лишение прав может грозить автолюбителям, которых поймали пьяными за рулем, когда в салоне машины находился несовершеннолетний. Кроме того, максимальный штраф за перевозку детей без автокресла предложено увеличить с трех до пяти тысяч рублей.

При этом министерство предложило отказаться от административного ареста для водителей. Это объяснили гуманизацией законодательства и дороговизной данной санкции.

Ранее Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра.

Фото: pixabay.com