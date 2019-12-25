Госдума одобрила законопроект об отмене обязательного техосмотра

Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что это решение облегчит жизнь многим автовладельцам.

Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Об этом говорится на официальном сайте ГД.

Законопроект предполагает, что владельцы частных автомобилей и мотоциклов должны будут проходить ТО только при постановке на учет, если транспортные средства старше четырех лет, включая год изготовления.

Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам <…> Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится – в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Вячеслав Володин, спикер Госдумы

Документ поддержали 403 законодателя. В пояснительной записке к законопроекту указывается, что действующие в настоящее время на территории РФ правила прохождения ТО противоречат положениям Венской конвенции о дорожном движении. Отмечается, что согласно данному документу, обязательный техосмотр должны проходить только транспортные средства массой более 3,5 т, а также прицепы к ним.

Ранее Госдума приняла закон об условиях для выплаты пособий детям-сиротам.

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