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Российских школьников отправят на дистанционное обучение на время трёхдневных выборов
Сегодня, 11:33
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matveyvn

Российских школьников отправят на дистанционное обучение на время трёхдневных выборов

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В некоторых регионах в школах устроят "дни здоровья" в дни выборов.

В российских регионах школьников отправят на дистанционное обучение на время трёхдневных выборов, которые назначены на 11-13 сентября. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Также рассматривается вариант о переводе их в период голосования на каникулы. Также ученикам могут устроить занятия на улице.
Досрочное голосование начнётся в будний день. Многие избирательные участки находятся в школах, в комиссиях состоит много учителей. Из-за этого перед властями регионов встал вопрос об организации образовательного процесса в дни выборов. "Ъ" сообщает ,что в министерстве просвещения не рассылали в регионы инструкций по данному вопросу. В каждом субъекте проблему будут решать самостоятельно.

Отмечается, что в некоторых регионах устроят "дни здоровья", в других школьникам устроят спортивные соревнования и экскурсии.

Ранее мы публиковали видео о том, как прошел День знаний в Выборге.

Фото: pixabay.com

Теги: выборы, единый день голосования, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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