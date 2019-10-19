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Российские журналисты побывали на брошенной американцами базе в Сирии

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База находится в окрестностях населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж.

Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии. Об этом сообщила "Звезда"

База находится в окрестностях населенного пункта Умм-Миаль под городом Манбидж. Тележурналистов сопровождали российские военные полицейские и спецназ Сирии. База появилась в 2017 году.  Объект был создан для патрулирования северных районов Сирии.

На базе находились американские военные, которые координировали действия боевых самолетов.  Все вышки, склады, пневмокаркасные палатки остались в рабочем состоянии. Сейчас местность патрулирует российская военная полиция.

Американские военные покинули базы 15 октября.

Ранее в Сирии успешно испытали российскую С-500.

Видео: YouTube/ TRT World, BBC News, Sky News Australia

Теги: военная база, сирия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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