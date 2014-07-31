Российские заводы Volkswagen возобновят работу летом

Компания столкнулась с транспортными проблемами.

Российские заводы Volkswagen Group Rus возобновят работу летом 2022 года, ориентировочно - в июне или июле. Об этом рассказали журналисты из "Ведомоствей". В издании отмечается, что в немецкий концерн входят такие бренды как Volkswagen, Škoda, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati, Porsche. Предприятия по изготовлению автомобилей находятся на территории Нижнего Новгорода и Калуги.

Напомним, что отечественные заводы зарубежной автомобильной компании приостановили работу с 3 марта. Тогда же немецкий концерн объявил о прекращении поставок автомобилей на территорию РФ. Источник СМИ узнал о том, что сотрудникам заводов сообщили о простое до 12 мая. Позже аналитики заметили, что простой может продлиться до июля из-за существующих логистических проблем. Речь идет о невозможности транзита транспортных средств через Украину и Польшу, так как Варшава груз не пропускает.

В настоящее время Volkswagen Group Rus рассматривает возможность доставки комплектующих через Стамбул или Грузию в Россию.

На границе Ленобласти и Эстонии увеличились очереди из грузовиков.

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